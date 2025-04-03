İmamoğlu'nun tez skandalı patladı! Onu da çalmış

Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz yatay geçiş yaptığı için diploması iptal edilen İmamoğlu'nun yüksek lisans tezi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Yatay geçiş sırasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle diploması iptal edilen ve yolsuzluktan hapse atılan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans tezinin yüzde 95'inin intihal olduğu ortaya çıktı.YÖK dâhil tüm dünyada kullanılan ve tezlerdeki çalıntı yüzdesini belirlemeye yarayan Turnitin adlı programın “Benzerlik Endeksi” verilerine göre, 2017 yılında kendi yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nin İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında çalışma yapan İmamoğlu'nun tezinin yüzde 95'inin intihal olduğu öğrenildi.Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz şekilde yatay geçiş yaptığı için diploması iptal edilen ve yolsuzluk gerekçesiyle hapse atılan Ekrem İmamoğlu'nun, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde kaleme aldığı ve ABD merkezli New York Times gazetesinde yayımlanan “Beni kurtarın” mektubunda bile yüzde 93 oranında intihal tespit edilmişti.Yeniakit'in haberine göre İmamoğlu'nun yüksek lisans tezi de çalıntı çıktı.“Benzerlik Endeksi”ne göre 2017 yılında, akademik etiğe aykırı şekilde kendi yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nin İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında çalışma yapan İmamoğlu'nun tezinin yüzde 95'inin intihal olduğu öğrenildi.YÖK dahil tüm dünyada kullanılan ve tezlerdeki çalıntı yüzdesini belirlemeye yarayan ‘Turnitin' adlı programın verilerine göre, danışmanlığını Prof. Dr. Gönen İlkar Dündar'ın yaptığı İmamoğlu'na ait, “Belediyelerde insan kaynakları yönetimi Beylikdüzü Belediyesi örneği” adlı tezin ise yüzde 91'inin internet kaynaklarından derlendiği belirlendi.İmamoğlu'nun aşırma tezinde akademik yayınların payı ise sadece yüzde 14'e tekabül ediyor.Evrensel kriterlere göre tezlerdeki benzerlik oranının yüzde 15-20 oranını geçmemesi gerekirken, İmamoğlu'nun imzasını taşıyan tez ile İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin ödevleri arasındaki benzerlik yüzde 95'i buluyor.İmamoğlu'nun tezinde kabul edilemez düzeyde bir ‘benzerlik' olması, yaşananları gözler önüne seriyor.Üniversite diplomasi sahte çıkan, serveti şaibeler barındıran, Türkiye'yi yurtdışına çalıntı yazdığı mektup ile şikayet eden yolsuzluk zanlısı İmamoğlu'nun tezinde yüzde 95 gibi kabul edilemez benzerlikler olması, “İmamoğlu sadece ismini yazmış” eleştirilerine sebep oldu.