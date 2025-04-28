Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'jammer' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otele valizlerle geldiği ve korumalarının kameraları bantla kapattığı görüntülerinin yayınlanmasının ardından başlayan 'jammer' iddialarına dair açıklama yaptı.Yasaya göre kimlerin sinyal bozucu kullanabileceğini açıklayan EGM, belediye başkanları ve belediyelerin, yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşların 'jammer' kullanmasının 'suç' olduğunu vurguladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şunları paylaştı;“27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.KİMLER JAMMER KULLANABİLİR?5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.'BELEDİYE BAŞKANLARININ JAMMER KULLANMASI SUÇTUR'Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır.'KORUMA GÖREVLİLERİNE JAMMER İLE İLGİLİ VERDİĞİ BİR EĞİTİM YOK'Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”