Vatikan Papa'yı uğurluyor! Dünya liderleri Roma’da

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Papa Franciscus'un yarın yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlenecek.Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek. Cenaze töreni için Vatikan çevresinde de hazırlıklar sürüyor.Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Cenaze töreni sırasında Roma hava sahasının uçuş trafiğine kapatılacağı, ayrıca Roma'da 4 bin kolluk kuvvetinin görev yapacağı öğrenildi. Meydana çıkana yollar üzerine güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu. Ayrıca güvenlik güçlerinin, meydanın kritik noktalarında insansız hava araçlarını düşürmeye yönelik 'bazuka' silahı kullandığı görüldü.Bu arada, Aziz Petrus Bazilikası içinde 23 Nisan'da taziyeye açılan Papa Franciscus'un açık tabuttaki naaşına ziyaretler de bu akşam saatlerinde sona erdi. Vatikan'dan paylaşılan bilgiye göre, 250 bin kişi ziyarette bulundu.Ziyaretlerin sona ermesiyle Papa'nın tabutunun kapatılması ritüeli gerçekleştirildi. Ritüeli Camerlengo Kardinal Kevin Farrell'in başkanlık ettiği ayine Papa'nın bazı aile üyeleri de katıldı.Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın cenaze töreni için Vatikan Basın Merkezi'ne akreditasyon talebinde bulunup, bu talepleri onaylananların sayısının 2 bin 700'den fazla olduğunu belirtti.Papa Franciscus'un cenaze törenine aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyor.Papa'nın cenaze törenine katılımı öngörülen liderler arasında; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze töreninde katılacak. Kurtulmuş, Vatikan'da düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek.Vatikan Sözcüsü Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Franciscus'un Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer alacak. Bu iki liderin ardından diğer liderler, Fransız alfabesine göre sıralanacak.Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Papa Franciscus'un cenazesi sebebiyle bir araya gelecek liderler arasında uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ikili görüşmeler olabileceği aktarıldı.Özellikle gümrük tarifeleri konusunda bir süredir ilişkilerin inişli çıkışlı olduğu ABD ile AB arasında bu tür bir görüşmenin olabileceği, diğer taraftan son görüşmeleri olaylı geçen ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin buluşmasının gerçekleşebileceği belirtildi.İtalyan hükümetinin özellikle Trump ve Zelenskiy'nin Oval Ofis'te yaşadıkları gerginliğin Roma'ya taşınmasını istemediği kaydedildi. Vatikan protokolünün de olası diplomatik gerilimlerden kaçınmak için Trump ve Zelenskiy'i birbirlerinden uzak şekilde oturtmak üzerinde çalıştığı ifade edildi.Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek. Aziz Petrus Meydanı'ndaki cenaze ayini sonrasında Papa'nın naaşı buradan alınarak özel bir araçla yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak.Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze aracının, Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla; Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması bekleniyor. Vatikan Sözcüsü Bruni, Papa'nın naaşının, Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildikten sonra pazar günü halkın ziyaretine açılacağını kaydetti.Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.