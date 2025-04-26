Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı!' Trafik magandası kıskıvrak yakalandı

Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler gündem olmuştu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır. F.N.’ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında: “Trafik işaret ve levhalarına uymamak”,“Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak” ve “Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak” maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır." dedi.Açıklama şöyle devam etti: "Ayrıca şahıs hakkında; “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme” ve “ULAŞIM ARAÇLARINI KAÇIRMA VEYA ALIKOYMA” suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim"