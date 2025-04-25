Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.109,90 TL'den, çeyrek altın ise 6.863,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 25 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.109,31Satış 4.109,90Alış 6.801,00Satış 6.863,00Alış 13.602,00Satış 13.726,00Alış 27.120,00Satış 27.347,00Alış 3.323,11Satış 3.323,49