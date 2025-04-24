İBB'deki yolsuzluk ağının kritik ismi Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı

Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise Murat Ongun'un yönlendirmesiyle avukatlar aracılığıyla bir iletişim ağı kurdukları, bu yolla itirafçı olmak isteyenlerin baskı altına alınarak engellenmeye çalışıldığı, nakil kararının bu nedenle alındığı iddia edilmişti.İKİ AVUKATI GÖZALTINA ALINDISoruşturma devam ederken Murat Ongun'un Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel 'Yargıyı etkilemeye teşebbüs' ve'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındılar. Yiğit ve Günel ifadesilerinin alınması gün içinde İstanbul Adliyesi'ne getirilecek.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturması ile Ekrem İmamoğlu ve A takımının kirli skandalları ortaya çıktı. Rüşvet ve kirli yolsuzluk ağını örtmek için algı operasyonlarına başvuran polislerin yaralandığı izinsiz sokak eylemleri bile düzenledi.MURAT ONGUN'UN SKANDALLARI...İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012 senesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023 Şubat ayına kadar kurumdaki görevine devam eden kurum avukatı Selman Narman da yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi oldu.İfadesine, '2019 belediye seçimlerinden Şubat 2023'e kadar bizzat şahit olduğum usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum' diyerek başlayan Narman, o dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getirdi.'İHALELERİ ASIL ORGANİZE EDEN MURAT ONGUN'DUR''İhaleleri organize eden asıl kişi Murat Ongun'dur. Murat Ongun ihalelerin kime verileceğini belirledikten sonra İBB Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın ve İBB Emlak Yönetim Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz ihaleleri organize ederlerdi' diyen Narman, ' O zamanki genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ise yan teklif verecek firmaları belirler ve bu firmalarla irtibata geçerek teklif bedellerinin ne olacağını bu firma yetkililerine bildirirdi' diye konuştu.'İHALELERİ GENELDE KÖKSAL, KAPKİ, İLBAK VE SUBAŞI ALIRDI'Bu ihalelerin genelde İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen reklamcı iş adamı Hüseyin Köksal, iş adamları Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak'ın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlerin aldığına dikkat çeken Narman, 'Büyük ekran dijital reklam panosu işi Subaşılara ait olan Panoffect şirketinden alınıp, Murat Ongun'un sahibi olarak bilinen Reklam İstanbul şirketine devredildi. Oradan da İlbaklar'a kullandırıldığını bilmekteyim. Subaşılara bu işi İlbaklara devretmesi karşılığında metrodaki reklam alanlarına dair 2025'te bitecek olan sözleşmenin 2028'e uzatılarak verildiğini biliyorum. Bu devrin pazarlıklarını bizzat Kaan Sürmegöz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer birlikte yaptılar' ifadelerini kullandı.