Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirileri piyasada endişeye neden olmuştu. Trump hem Çin konusunda hem de FED Başkanı konusunda geri adım attı. Bu gelişmeyle altın fiyatlarındaki yükseliş durdu.Serbest piyasada gram altın 4.096,66 TL'den, çeyrek altın ise 6.879,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 24 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.095,37Satış 4.096,66Alış 6.810,00Satış 6.879,00Alış 13.621,00Satış 13.761,00Alış 27.158,00Satış 27.417,00Alış 3.327,21Satış 3.328,31