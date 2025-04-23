Yola çıkacaklar dikkat! Güzergahınızı değiştirmeniz gerekebilir

Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23 Nisan Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan itibaren kutlama alanlarına yakın bölgelerdeki yolların gün sonuna kadar kapalı olacağı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları tercih etmelerini ve toplu taşımayı kullanmalarını önerdi.23 Nisan etkinliklerinin düzenleneceği alanlara ulaşımı sağlayan bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuna göre trafiğe kapatılan yollar arasında şunlar yer alıyor:GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Doğol Caddesi ve Sporpark Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak.Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan kısım ve Ankara Tren Garı Kavşağı çevresi.Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölge.Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Hippodrom Caddesi, Celal Bayar Bulvarı ve bağlantı yolları.Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasındaki yol, Gençlik Caddesi ve Ulaştırma Kavşağı çevresi.Baruthane Kavşağı ve çevresindeki varyantlar.Bu bölgelerde yapılacak tören ve yürüyüşler nedeniyle trafik tamamen durdurulacak. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren alternatif yönlendirmelerle trafiği düzenleyecek.Yetkililer, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi adına vatandaşların belirlenen alanlardan uzak durmasını, toplu taşıma araçlarını kullanmasını ve görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmesini önemle vurguladı. Ayrıca, trafiğe kapalı yolların gün içinde kademeli olarak yeniden açılacağı bilgisi paylaşıldı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek resmi geçitler, kutlama kortejleri ve çeşitli gösteriler nedeniyle bu tür yoğun güvenlik önlemleri alındı. Hem katılımcıların hem de trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yol kapanmaları zorunlu hale geldi.