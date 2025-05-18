Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama
Yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan merak edilen soruya yanıt geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa'daki açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Festivale ilişkin bilgileri aktaran Bakan Ersoy, 2021'de başlayan festival kapsamında bu yıl 8 aylık takvim oluşturulduğunu ve toplamda 6800'den fazla etkinlik düzenleneceğini aktarırken Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a milyonlarca insanın merakla beklediği 'Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?' sorusu da yöneltildi.
'BİZ HER ZAMAN İSTERİZ AMA...'
Yeni Şafak'ın haberine göre, bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı yönündeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Ersoy, “Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz” ifadelerini kullandı.