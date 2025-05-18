İBB'deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: 'İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu'

Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk ve rüşvet örgütünün 1 numaralı isimlerinden İBB İştirakler Başkanı ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.Ekrem İmamoğlu ile 2013'te Beylikdüzü'nde tanıştığını söyleyen Ertan Yıldız, o tarihten bu yana Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) uzanan yolsuzluk ağını tek tek anlattı. 'Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden geleni yapacağım' dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında suç örgütünün İmamoğlu ile doğrudan çalışan üst düzey isimlerinden biri olarak gösterilen Ertan Yıldız'ın itiraflarından başlıklar şöyle:1- Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olunca, beni iştiraklerin başına getirdi. Medya AŞ ve Kültür AŞ Murat Ongun'un, Bimtaş Resul Ekrem Şahan'ın, diğer iştirakler ise benim kontrolümdeydi. İhaleler, Beylikdüzü kökenli firmalara verildi.2- İstanbul'un yüzde 70 hafriyatı Cebeci'ye gidiyor. Yıllık cirosu 150-200 milyon dolar. Bu iş, İBB iştiraki İstaç'ın olmalıydı. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş burayı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine verdi. Gülibrahimoğlu'na çok yüksek kazançlar sağlandı. Çift fiş, naylon fatura ile paralar dışarı ve yurtdışına aktarıldı. Paraların bir kısmı İmamoğlu'nundur. Ekrem İmamoğlu buranın gayri resmi ortağıdır.3- İkinci en büyük gayriresmi finans kaynağı Boğaziçi ön görünümdedir. Boğaziçi İmar'a başvuranlardan imar/tadilat izni karşılığında para alınırdı. Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Mandarin Otel'den 20 milyon dolar, Sixth Sense Otel'den 7 milyon dolar alındı.4- Tahsilatları Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş yapıyordu. Toplanan paralar Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı Florya'daki eski başkanlık konutuna getiriliyordu.5- Tüm parasal sistemi Ekrem İmamoğlu takip etmekteydi.6- Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi, takip edildiğimizi ve dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir.7- Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait İstanbul Vadisi'ndeki 49 dönümlük arazinin ihalesini Adem Soytekin'e verilmesi gerektiğini söyledi. İtiraz etim, ihaleyi İnvest Yatırım isimli Bahattin Uçar'a ait firma aldı. Adem Soytekin, Bahattin Uçar'a giderek bu inşaatı ortak yapmak istediğini, yoksa İBB'de işinin yürümeyeceğini söyleyerek tehditte bulunmuş. Bahattin Uçar beni arayarak bu durumu iletti.