İstanbul'da 6,2'lik bir deprem meydana geldi

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğini yaşadı.Geçtiğimiz dakikalarda Silivri'de 3,9'luk bir deprem meydana gelmişti.Bu kez ise İstanbul, 6,2'lik şiddetle sallandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.