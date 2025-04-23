İki saldırıya çifte operasyon! Tamamı yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; silahlı saldırı düzenlenen iki olayla ilgili iki ayrı operasyon düzenledi. 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'nde görev başındaki polis ekiplerine yönelik motosikletli silahlı saldırı düzenleyen ve olayla bağlantıları olan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün Şişli ilçesinde bir başka silahlı saldırıya karışan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan atlı kişi de ikinci operasyonla yakalandı.97 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİKapsamlı saha çalışmaları ve 97 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda, açık kimlikleri tespit edilen ve çifte operasyonla yakalanan 11 kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sekiz kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer üç kişi ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.