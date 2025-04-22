Sürücüler dikkat! Otostopçuyu alamayana ceza kesiliyor

Türkiye'de çoğu insan için otostop yapan bir yabancıyı araca almak hem riskli hem de garip karşılanabilir. Ancak Atlas Okyanusu'nun diğer yakasında, özellikle Karayipler'eki en büyük ada olan Küba'da, otostopçuları yolda bırakmak neredeyse yasadışı!Öyle ki bu uygulama, yalnızca bir sosyal davranış değil, devletin ulaşım sisteminin resmi bir parçası olarak kabul ediliyor.Bu ülkede sürücüler, yol kenarında bekleyen birini görüp durmazlarsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor. İlginç olduğu kadar insani yönüyle de dikkat çeken bu kural, ülkenin dayanışma kültürünü yansıtıyor.Toplu taşıma sisteminin çöküşün eşiğine geldiği 1990'lı yıllardan 2000'li yılların başına kadar Küba yönetimi özel bir yasa çıkardı. Devlet araçları , aynı yönde hareket ettikleri sürece, otostop çeken yayaları durdurmak ve almak zorundadır . Çok sayıda özel şoför de bu sisteme katılıyor.Ancak bu uygulama başıboş bir sistem değil. Her şey son derece organize. Ülke genelinde “Punto Amarillo” (Sarı Nokta) adı verilen duraklar bulunuyor. Bu noktalarda sarı üniformalı görevliler, nereye gitmek istediklerini öğrenmek için yolcularla konuşuyor, ardından aynı güzergâha giden araçlarla onları buluşturuyor. Sadece birkaç sent karşılığında binilen bu araçlar, Küba'da bir dayanışma kültürüne dönüşmüş durumda.