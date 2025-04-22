Senede bir kez açıp 10 gün yaşıyor! Koparmanın cezası 557 bin TL!

Spil Dağı eteklerinde açan laleler, hem doğaseverleri hem fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Endemik bir tür olan ve Manisa'nın sembolleri arasında yer alan laleleri koparanlara 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda, baharı müjdeleyen endemik türlerden Manisa laleleri (Tulipa Orphanidea), havaların ısınması ile açmaya başladı. Spil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayı sonlarına doğru açan ve 10 gün yaşayan Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte koruma altına alınmış saha dışında Spil Dağı eteklerinde açmaya başladı.Spil Dağı zirvesine yakın popülasyonun en fazla olduğu koruma sahasındaki lalelerin ise havaların uzun süre mevsim normalleri altında seyretmeyi nedeniyle henüz uyandığı ve tomurcuklanmaya başladığı ve 1 hafta içerisinde lalelerin çiçek açması bekleniyor.Ailesiyle birlikte Spil Dağı eteklerine doğa yürüyüşü ve piknik yapmak için geldiklerini kaydeden Manisalı vatandaşlardan Fatih Elbir, 'Havaların ısınmasıyla birlikte eşim ve çocuklarımla birlikte güzel havayı değerlendirmek istedik ve Spil Dağı eteklerine geldik. Piknik yaptığımız bölgede açmış olan Manisa lalelerini görünce fotoğraflarını bizlere de nasip oldu. Hep haberlerden okuyor ve görüyorduk. Canlı canlı lalenin kendisini görmek çok güzel. Ama bildiğim kadarıyla koparmanın büyük bir cezası var. Çiçekler dalında güzeldir, lütfen koparmayalım.' diye konuştu.Annesinin telefonuyla laleleri fotoğraflara isteyen 6 yaşındaki Ravza Albir ise 'İlk defa görüyorum. Çok güzeller' dedi.Koparmanın cezası bu yıl 557 bin 212 TLSenede bir kez açan ve 10 gün çiçeği açık kalan ve endemik tür olan Manisa Lalesi, Çevre Kanunu'nun koruması altında yer alıyor ve koparmanın cezası ise bu yıl için 557 bin 212 TL olarak belirlendi.