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Feci tekne kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Hunan eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme: 22.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:33 / Editör: Edin Uslu
Feci tekne kazası: 6 kişi hayatını kaybettiÇin'in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde dün meydana gelen tekne kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, dün yerel saatle 17.30 sıralarında Pingjiang'a bağlı Doutang köyünde 6 kişiyi taşıyan küçük bir teknenin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğunu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehirde 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Feci tekne kazası: 6 kişi hayatını kaybetti