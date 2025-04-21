USİKAD’dan Tunus Çıkarması: Türkiye ile Afrika Arasında Girişimci Kadın Köprüsü

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınları, Tunus’ta düzenlenen iş forumunda Tunuslu iş insanlarıyla bir araya geldi. İki ülke arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan ziyarette bir dizi verimli toplantı gerçekleştirildi. Dernek, 3 günlük Tunus ziyareti süresince, Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE), Tunus Yatırım Ajansı (FİPA), Tunuslu İş İnsanları Konfederasyonu (CONECT) ve Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği’ne (UTICA) bağlı Tunuslu Kadın Girişimciler Odası (CNFCE) temsilcileri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında ayrıca Tunus’ta düzenlenen Bio Expo 2025 Organik Tarım ve Tarımsal Gıda Fuarına katılan USİKAD üyeleri, B2B buluşmalarla hem kendi sektörlerini tanıttı hem de Tunuslu kadın girişimcilerle potansiyel iş birliklerini masaya yatırdı.USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz başkanlığındaki Türk iş kadınlarından oluşan heyete Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye’nin Tunus Ticari Ataşesi Seda Yüceer eşlik etti. Başkent Tunus’ta düzenlenen ikili iş forumunda Tunuslu iş insanları ve ticari kurum temsilcileri ile bir araya gelen Türk heyeti, iki ülke arasındaki ticari fırsatları değerlendirdi.Büyükelçi Demircan: Tunus, Türkiye için Afrika’ya Açılan KapıTunus-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkılar sunan Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, ziyaret boyunca USİKAD heyetine yakın ilgi gösterdi. Büyükelçi Demircan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde Türkiye'nin ihracat lehine bir tablo çizdiğini belirtti:“Şu anda Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmimiz 1,5 milyar dolar civarında. Türkiye, 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıyor; Tunus’un Türkiye’ye ihracatı ise 300 milyon dolar seviyesinde. Bu durum, Tunus tarafında sanayi yatırımı talebini doğuruyor. Çünkü sadece ticaret değil, aynı zamanda ortak sanayi projeleriyle Afrika pazarına birlikte girme hedefi söz konusu.”Demircan, Tunus’un sadece yerel bir pazar değil, aynı zamanda Afrika'ya açılan stratejik bir kapı olduğunu vurgulayarak, Türk iş insanlarının bu pazarı daha yakından değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti:“Tunus, Afrika’daki gümrük birliği anlaşmalarını kullanarak bu kıtanın birçok ülkesine erişim sağlayabiliyor. Bu açıdan Türk sanayicileri için ciddi bir fırsat söz konusu. Türkiye hem üretim gücü hem de kalite-fiyat dengesi açısından Avrupa ve Çin arasında ciddi bir alternatif sunuyor.”Kadın girişimciliği özelinde de olumlu bir tablo çizen Demircan, Tunus’taki kadınların iş dünyasındaki etkinliğine şu sözlerle değindi:“Tunus’ta kadınlar sadece iş dünyasında yer almıyor, aynı zamanda etki alanları çok geniş. Samimiyetle yürütülen iş ilişkileri burada çok daha kolay gelişiyor. USİKAD’ın bu ziyareti samimi bir zeminde ilerledi. Bu ziyaretler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve bölgesel ilişkilerin de gelişimine katkı sunuyor.”USİKAD Başkanı Müge Öz, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde kurulan Afrika Kültür Evi ve çalışmaları, Türk girişimci iş kadınları olarak iş yapabilme yeteneğimizin gelişmesi adına ilham oldu. Bu vesile ile USİKAD üyesi iş kadınlarımızla beraber Tunus’taki iş fırsatlarını değerlendirmek için Tunus’a geldik. Büyükelçimiz Demircan’ın da destekleri ile birçok şirket ve ticari kurum temsilcisi ile bir araya geldik. Ayrıca düzenlenen iş forumu ile Tunuslu iş insanları ile bire bir, ticari fırsatları değerlendirme şansı bulduk.” ifadelerini kullandı.Müge Öz, ziyaretin hem ticari ilişkileri artırmak hem de iki ülke arasındaki kadın girişimciler arasında bağ kurarak uzun vadeli iş birliklerinin temellerini atmak açısından çok verimli geçtiğini vurguladı. Öz, sürecin en başından itibaren Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın desteğiyle yürütüldüğünü ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:“Sayın Büyükelçimizin öngörüleri ve organizasyonları sayesinde Tunus’taki önemli kurumlarla bir araya geldik. Kadın girişimcilerin bu ülkedeki etkinliği oldukça yüksek. B2B görüşmelerde ortak sektörlerde buluşmalar yapıldı. Gerçekten birbirimizi dinleyip anlamaya ve iş üretmeye odaklandık.”Tunus'un özellikle Afrika pazarına açılmak isteyen Türk girişimciler için cazip bir merkez olduğunu ifade eden Müge Öz, bu ziyaretin yalnızca başlangıç olduğunu belirtti: “Tunus’u, Afrika’ya açılan kapı olarak görüyoruz. Bu potansiyeli sadece görmedik; hissettik. Gerçekten iki taraf da çok iyi niyetliydi ve görüşmeler oldukça etkili geçti. Bio Expo 2025 kapsamında birebir temaslarla bu niyet somutlaşmaya başladı.”Tunus Uluslararası Kadın Girişimciler Kurulu İle İyi Niyet Protokolü İmzalandıUSİKAD, ziyaret kapsamında CIFE (Kadın Girişimciler Derneği) ile iyi niyet protokolü imzalarken, CONECT ve UTICA ile sürdürülebilir iş birlikleri için ilk adımları attı.Öz, önümüzdeki dönemde Türkiye’de Tunuslu kadın girişimcilerin ağırlanacağı geniş katılımlı bir program organize edeceklerini açıkladı:“Burada kurduğumuz ilişkileri Türkiye’de daha da pekiştirmek istiyoruz. Türkiye’deki kadın girişimcilerin daha geniş katılımıyla Tunuslu iş insanlarını ağırlayacağız. Böylece hem kültürel hem ekonomik açıdan daha derin bir iş birliği zemini kurmuş olacağız.