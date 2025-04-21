Bakan Göktaş, Gazze'de gönüllü olarak görev yaparken yuva kuran profesörü paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'de gönüllü görev yapan çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Bakan Göktaş, "Çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, gönüllü olarak gittiği Gazze'de, bombardıman altında yüzlerce çocuğu ameliyat etti. Orada, kendisi gibi gönüllü olarak görev yapan Gazzeli ameliyathane hemşiresi İman Hanım’la tanıştı ve yuva kurdu. Çift, zor koşullar altında kaldıkları Gazze'den, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi. Profesör Uygun, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç mazlumlara el uzatmak için cansiperane çalışan binlerce gönüllü gibi, insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertiyor, hepimize ilham veriyor. Ülkemiz ve insanlık adına kendisiyle gurur duyuyor, eşiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Bektaş, çiftin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğraflarını da paylaştı.