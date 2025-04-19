Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
Çaycuma ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve aparatları ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Zonguldak Çaycuma ilçesinde narkotik ekipleri operasyon başlattı.
Yapılan aramalarda 11 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar, belgesiz bir adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen işlemler kapsamında 14 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
S.D. ve U.D. isimli iki şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.