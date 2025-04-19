Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzda görevini devredecek Saliha hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralarak Canan hanımefendiye üstün başarılar niyaz ediyorum.Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Batı'ya aittir.18 aydır Gazze'de devam edem soykırım başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu hepimize göstermiştir. Batı'nın zaten iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü yok olmuştur. Demokrasi kavramının Batı'nın boyunduruğundan kurtarılarak insanlığa kazandırılması şarttır.Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne de üstünlük yarışı söz konusu değildir. Üstünlüğün asla cinsiyette, ırkta değil ilimde takvada merhamette aranmasını emreder.Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.Önceleri TV, dergi gibi medya araçlarının sosyal medya araçlarının yıkıcı etkisi karşısında direnebilmek meşakkatliydi. Tahribat öyle büyük ki telafisi kolay olmuyor.Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Bir tarihçimiz nasıl değerlendiriyor; 'Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir' Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettiriyorlar. Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Toplumun temeli olan aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır.Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız.Zihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayız. Biz irfanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ecdad 10 yıllar süren savaşta baskılar, zulümler döneminin yollarını irfanın rehberliğinde aşmayı başarmıştır.Ömer Seyfettin, çalıştığı okulda öğretmen arkadaşlarıyla tartışırken ilim başka irfan başka diyor. Ama arkadaşları bu görüşe katılmıyorlardı. Bir gün arkadaşlarına Avusturya'dan şeker geliyor, şeker ucuzlayacak diyor. Öğretmenler inanıyor. Odaya giren hademeye de söylüyor. Hademe 'inanma beyim Avusturya şekeri bulsa kendi yer, bize niye versin,' diyor. Ömer Seyfettin arkadaşlarına siz ilminize rağmen buna inandınız ama o irfanı sayesinde bunu yutmadı. Demek ki irfan başka ilim başkaymış.Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Yıllardır titizlikle inşa ettiğiniz cam tavanlar paramparça oldu. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız.Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.Cumhur İttifakı olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye çalışmalarına sizlerden güçlü destek bekliyorum.'