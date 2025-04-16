Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı devam ediyor! Önder'in Sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan Önder, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, acil serviste tedavi altına alındı. Önder'in sağlık durumuna ilişkin henüz hastaneden bir açıklama yapılmadı. Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtılması nedeniyle gerçekleşen ameliyatı devam ediyor. Ameliyatı süren Önder'in, yoğun bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.'DOKTORLAR TARAFINDAN GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI'DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, 'DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir' ifadelerine yer verildi.'6-7 SAATLİK SÜRMESİ BEKLENEN BİR AMELİYATA GİRDİ'İstanbul Valisi Davut Gül, '112'ye 22.10 itibarıyla ihbar geliyor, dolayısıyla ambulansın alıp hastaneye getirilmesi yaklaşık olarak 22.40 gibi hastaneye getiriyor. Biz de 22.50 sularında hastaneye geldik. İl Sağlık Müdürümüz, Hastane Başhekimimiz, rektörümüz olayın ilk anından itibaren sağlık görevlilerimiz müdahalede bulundular. Şu an ameliyatta, yaklaşık olarak 6-7 saatlik sürmesi beklenen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesi ile durumu hocalarımız sizlerle paylaşacaktır. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer devlet büyüklerimiz mesele ile yakinen ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın neticesini beklememiz gerekiyor' şeklinde konuştu.AMELİYAT DEVAM EDİYORDEM Parti sözcüsü Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Öncelikle gece boyunca bizi beklediğiniz için, dualarınız için teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı da yakından takip ediyor durumu. Şu ana kadar doktorların bizlerle paylaştığı bilgi dışında başka bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar uzun süreceğini belirtmişti. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Önder çok ağır olaylar yaşamış, çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediği anlamına gelmez. Ameliyatın uzun sürmesi öngörülen bir şeydi. Büyük bir umutla bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.'HASTAMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR'Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, 'Ameliyat 23.30'da başladı ve tüm ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati, bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması, büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan birisi. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek bir ameliyat' diye konuştu.KEMAL MEMİŞOĞLU: CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMAKTADIRSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.DAVUT GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum' açıklamasında bulundu.ÖMER ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIAK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.NUMAN KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJITürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.' dedi.YILMAZ TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.CEVDET YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJICumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.' dedi.DEVLET BAHÇELİ HASTANEDEN BİLGİ ALDIMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.