Konya’da dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayıp, intihar girişiminde bulundu

Konya’da 34 yaşındaki Sami Mete, 33 yaşındaki Suriye uyruklu eşi Diyana Mete’yi çocuklarının gözü önünde boyun ve karın bölgesinden bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Karı-koca ambulanslarla hastaneye kaldırılırken her ikisinin de hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Recepağa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri dönercide çalıştığı öğrenilen Sami Mete ile Suriye uyruklu eşi Diyana Mete'yi kanlar içerisinde, hareketsiz halde buldu. Bilinci kapalı olan çift için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Boyun ve karın bölgesinden yaralanan Diyana ile bilekleri kesik halde olan Sami Mete ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karı-kocanın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde Sami Mete'nin eşinin bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.