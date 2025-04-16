İstanbul'da taksici uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu.Araç sürücüsü L.C.'nin üzerinde yapılan aramada 71,5 gram marihuana, 7 gram kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli taksicinin, uyuşturucuyu Fulya Mahallesi'ndeki bir evden aldığı belirlendi.Polis, şüpheli kişinin uyuşturucu aldığı eve yönelik bir operasyon düzenledi.Operasyon sırasında H.T. isimli genç bir şahıs, şüpheli hareketler sergileyerek durduruldu ve üst araması yapıldı.Yaşı küçük olan H.T.'nin üzerinden 31 gram marihuana, 8 gram kokain ve eve ait anahtar çıktı.H.T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Evin içinde yapılan aramada, 5.775 gram marihuana, 256 gram kokain, 6 likit esrar, 1 hassas terazi, 105 bin lira, 3.570 euro ve 20 dolar bulundu.Ayrıca, evde O.H.İ. isimli başka bir şüpheli de yakalandı.Operasyon sonucunda yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.