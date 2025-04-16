Iğdır’da düzensiz göçle mücadele için huzur uygulaması yapıldı

Kent merkezinde düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen huzur uygulamasında 238 kişi sorgulandı. Uygulamada, otobüs yazıhaneleri ve çevresi başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında, Iğdır'ın çeşitli bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi.Kent merkezinde önemli noktalar kontrol altına alındı.238 KİŞİ SORGULANDIUygulama sırasında 10 yazıhane ve firma denetlendi.Ayrıca 238 şahıs sorgulandı ve 17 araç kontrol edildi.Bir Afganistan uyruklu şahsa illegal giriş nedeniyle işlem yapılarak şahıs, GÖKSEM'e teslim edildi.DENETİMLER DEVAM EDECEKYetkililer, bu tür uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.Huzur uygulamasının amacı, düzensiz göçün önüne geçmek ve güvenliği sağlamak.