Görüntü İstanbul’da kaydedildi! Yolun ortasından inanılmaz anlar: Hamileyim yapma diye bağırdı!

Olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı… Trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Taraflar tekme, tokat birbirine saldırdı. Ortada kalan bir kadın ise "Hamileyim, yapma" diye bağırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Genç kadın 'Hamileyim yapma' diye bağırdı… Dehşet dolu olay dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde yaşandı.İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri trafikte çıkan anlaşmazlık üzerine tartışmaya başladı.Kısa süre içerisinde büyüyen olayda araçtan inenler tekme, tokat birbirine saldırdı.O sırada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren hamile bir kadın ise, 'Hamileyim, yapma' diye bağırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı...