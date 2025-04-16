Google Gemini, artık telefondaki fotoğraflarınızı tarayabiliyor

Geçtiğimiz ay ön gösterimi yapılan yenilikçi özellik, artık belirli kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.Bu entegrasyon sayesinde, yedeklediğiniz fotoğraf ve videolara yüz tanıma, fotoğrafın çekildiği tarih/konum veya içerikle ilgili açıklamalar gibi çeşitli kriterlere göre kolayca ulaşabilirsiniz.Gemini AI, fotoğraf arşivinizde aradığınızı bulmanızı çok daha pratik hale getiriyor.Google Fotoğraflar entegrasyonu, özelliği etkinleştirmek için çeşitli komutlar kullanmanıza olanak tanıyor.'@Google Fotoğraflar' ve 'fotoğraflarım' gibi ifadeleri kullanarak, ' Fotoğraflarımı bul' veya 'Bana son öz çekimlerimi göster' gibi özel isteklerde bulunabilirsiniz. Bu sayede, Gemini AI, fotoğraf arşivinizde hızlı ve doğru bir şekilde arama yapabiliyor.Gemini uygulamasında bir resim veya albüm sonucuna tıkladığınızda, daha detaylı inceleme ve etkileşim için doğrudan Google Fotoğraflar uygulaması açılıyor.Kullanıcılar ayrıca, arama sonuçları içinde yer alan 'Daha fazlasını göster' seçeneğine tıklayarak ek sonuçlara da ulaşabiliyorlar.Bu özelliği etkinleştirmek için Gemini uygulamasında profil menüsüne gidip, Uygulamalar > Medya yolunu izleyerek Google Fotoğraflar'ı seçmeniz yeterli.Bu basit adımlarla, Gemini AI'ın fotoğraf arşivinize erişimine izin verebilir ve bu kullanışlı özellikten yararlanmaya başlayabilirsiniz.