Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediyesi’ne "ihaleye fesat" karıştırma operasyonu başlatıldı. Bu kapsamda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Operasyonun detaylarında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Öyle ki mali şube polisleri, ihale usulsüzlüğü sebebiyle gözaltı kararı verilen Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün kapısını çaldı. Kapıyı polislere yine Başkan Yardımcısı olan Bilgehan Murat Miniç açtı! Miniç’in adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışmış ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı...

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Gül'ün Beylikdüzü'nde bulunan adresine gitti. Adresin zilini çalan polislere kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı.Fidan Gül'ün nerede olduğu sorulan Miniç, polislere içeride cevabı verdi. Bu sırada saatin 07.30 olması dikkat çekti.Uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polise Murat Miniç açmış!DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIBilgehan Murat Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.Şok etkisi yapan görüntülerin ardından Miniç, görüntüleri yaymakla suçladığı 7 çalışan hakkında şikâyetçi olmuş ve şikayetçi olduğu kişilerden 4 kadını Beykoz Belediyesi'ndeki işinden atmıştı.