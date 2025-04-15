Boykot çağrısı esnafı isyan ettirmişti... CHP kartını kırdı, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin boykot çağrısına tepki göstererek üyeliğini iptal eden esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı. Doğan, 'Kendi malımızı boykot etmek vatan hainliğidir' diyerek tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Doğan'ın AK Parti'ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.Cumhuriyet Halk Partisi, İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk ve rüşvet çarkını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalıştı. Sokak provokasyonlarıyla ülkedeki huzur ve güven ortamını bozmayı hedefleyen CHP, şimdi de Türkiye ekonomisini hedef aldı. Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısına ünlü isimler ve influencerlar da destek vermişti. 2 Nisan'da yapılması planlanan '2 Nisan'da alışveriş yapmıyoruz' boykotuna ise vatandaşlardan tepki yağmıştı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirmişti. CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı.Doğan, 'Geçmişte bu topraklar için savaşan askerlerimize yazık. Kendi malımızı, kendi ekonomimizi boykot etmek akıl işi değil. Etrafımız zaten düşmanla çevrili, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı büyük bir yanlış. Üyesi olmama rağmen üyeliğimi sildirdim. Bu kart da cebimdeydi, şimdi gözünüzün önünde kırıyorum,' sözleriyle tepkisini dile getirmişti.CHP üyeliğini iptal eden ve boykota karşı çıkan esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı.Doğan'ın AK Parti'ye katılımı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından duyuruldu. Özcan, yeni üyeye parti katılım formunu vererek, 'CHP'nin baskıcı zihniyetine boyun eğmeyen esnaf kardeşimiz Hamza Doğan, bugün AK Parti ailemize katıldı. Milletin değerleriyle kavga edenler değil, milletin yanında yürüyenler kazanır. Hoş geldin kardeşim, birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz,' ifadelerini kullandı.CHP'nin boykot çağrısına tepkiler sürerken, esnaftan ve vatandaşlardan gelen sesler, uygulamanın toplumda karşılık bulmadığını ortaya koydu. Doğan'ın parti değişikliği, bu sürecin sembol adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.