Kayseri'de feci kaza! Devrilen minibüse otomobil çarptı!

Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönünden şehir merkezine ilerleyen E.G.'nin kontrolünü yitirdiği 38 S 018 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Bu sırada yurt dışı plakalı olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de servis minibüsüne çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralı ya da can kaybı olmazken, araçlarda hasar oluştu. Öte yandan, kaza bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, servis minibüsünün kayganlaşan yolda bir süre ilerlediği ardından da yönlendirme levhalarına çarparak devrildiği görüldü. Aynı yönde ilerleyen otomobilin de önce devrilen minibüse ardından da refüje çıktığı görüntülerde yer aldı.