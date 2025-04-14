Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluk itirazları reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmalar sonrası süreç işliyor...Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun, İBB'ye açılan mali suçlar soruşturmasında "yolsuzluktan" tutuklandı.USULSÜZ İHALE VE FİNANSAL İŞLEMLER İDDİALARI23 Mart 2025’te nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden İmamoğlu, yolsuzluk dosyasındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.Süreçte, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT gibi birimlerde usulsüz ihale ve finansal işlemler iddiaları öne çıktı.Ayrıca, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bazı isimleri İBB’ye yerleştirdiği ve iş insanlarından rüşvet talep edildiği gibi suçlamalar da soruşturma dosyasına eklendi.TUTUKLULUĞUNA İTİRAZŞu anda Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İmamoğlu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmede, avukatları, İmamoğlu'nun tutukluğuna itiraz etti.İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne bir itiraz dilekçesi sundu.İMAMOĞLU'NUN VE ONGUN'UN TUTUKLULUK İTİRAZINA RETİtiraza ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı...Mahkeme itirazla ilgili kararını vererek, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazı reddetti.Kararla birlikte Murat Ongun’un tutukluluğa itirazı da reddildi.