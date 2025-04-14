Edirne'de sınır kapısında 492 kilo uyuşturucu yakalandı

Güvenlik güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor...Uyuşturucu tacirlerini engellemek için özellikle sınır bölgelerde denetimler sıkılaştırılıyor.Bu kapsamda denetimlerin sürdüğü Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda, başarılı bir çalışam daha gerçekleştirildi.Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapan şüpheli bir tır tespit etti.Yurda girişi riskli görülen tır, X-ray taramasına sevk edildi.Aradan uzun süre geçmesine rağmen sürücü aracı taramaya götürmedi. Bunun üzerine araç muhafaza personeli refakatinde taramaya götürüldü.Burada şüpheli yoğunluk tespit edilen tırda, narkotik köpeği Ares ile yapılan aramada, 19 koli içerisinde, 411 vakumlu poşete gizlenmiş 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan tır şoförü ile ilgili soruşturma sürüyor.