Yağış ve fırtına felaketi getirdi! Çok sayıda ölü var

Hindistan ve Nepal'in bazı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.Hindistan'ın Bihar eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uttar Pradesh eyaletinde de en az 20 kişinin öldü.Komşu ülke Nepal'de ise, Ulusal Afet Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre yıldırım düşmeleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin doğu ve orta kesiminde gök gürültülü fırtınalar nedeniyle uyarı yayınlamıştı. Şiddetli yağış ve fırtına, cumartesi gününe kadar devam edecek.