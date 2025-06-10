Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Haziran Salı gününün hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre bazı illerde hava yağmurlu olacak. Meteoroloji, birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutluBALIKESİR 31°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR 36°C Parçalı ve az bulutluAFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı ve az bulutluMANİSA 36°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 35°C Az bulutlu ve açıkHATAY 32°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 33°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 33°C Parçalı ve az bulutluKONYA 33°C Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 30°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 29°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE 30°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 31°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 24°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 32°C Parçalı ve az bulutluRİZE 26°C Parçalı ve az bulutluSAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 23°C Parçalı ve az bulutlu