Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son hava tahminlerine göre, yurdun bazı bölümleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 10 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, diğer illerde ise havanın açık ve az bulutlu olacağını bildirdi. Sıcaklıkların ise yurt genelinde hafta sonuna kadar daha da artması bekleniyor. İşte 10 Haziran Salı hava durumu raporunun ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Haziran Salı gününün hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre bazı illerde hava yağmurlu olacak. Meteoroloji, birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.
Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR 31°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 36°C Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 36°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 35°C Az bulutlu ve açık
HATAY 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 33°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 33°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 33°C Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 30°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 29°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 30°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 31°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 24°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 32°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE 26°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C Parçalı ve az bulutlu