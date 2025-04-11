Kayseri'de kayıp olarak aranan şahıs evinin bahçesinde bulundu

Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan şahsın, cansız bedenine ulaşıldı. Evinin bahçesinde ölü olarak bulunan şahsa ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mehmet K., yakınları tarafından ikametinin bahçesinde asılı halde bulundu.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mehmet K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Mehmet K.'nın cenazesi yapılan çalışmanın ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.