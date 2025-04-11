Katil İsrail'den dünyanın gözü önünde soykırım: Gazze'de hayati ilaçlar da tükendi

Siyonist İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani felaket dünyanın gözü önünde derinleşiyor. İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de ölenlerin sayısı 1522'ye, yaralananların sayısı da 3 bin 834'e yükseldi.İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 886'ya çıktı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardımların girşine izin vermediği Gazze'de un ve yakıtların tükenmesinin ardından ilaç krizi de başladı.TAHLİYE OLMALILARGazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilaç stoklarının 'acil artırılması' çağrısı yaparak '80 bin diyabet hastası ve 110 bin tansiyon hastasının birinci basamak sağlık merkezlerinde ilacı bulunmuyor. Kanser ve kan hastalıkları ilaçlarının yüzde 54'ünün stokları tükendi' denildi.Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve acil servislerin, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmiş stoklarıyla hizmet vermeye çalıştığı aktarıldı. İsrail'in ablukası altındaki bölgeden 11 binden fazla ağır hastanın da tedavi edilmek için acil tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.'SALDIRILAR BİTSİN'Diğer taraftan İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre İsrail Hava Kuvvetleri'nden binden fazla işgal askeri, Gazze saldırılarının son bulması için mektup yazdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kendisini eleştirerek Gazze'deki savaşı siyasi çıkarları için sürdürdüğünü söyleyen Hava Kuvvetleri mensubu pilotların ordudan atılmasına destek verdi.1.5 MİLYON KİŞİYE UMUT OLDULARGazze'deki zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halka yönelik yürütülen yardım çalışmaları hızla devam ediyor. Gazze Destek Derneği, gerçekleştirdiği 500 projeyle 1 milyon 556 bin 135 kişiye ulaştı. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını, bu amaçla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.TEL AVİV'DE FİLİSTİN DEVLETİ PANİĞİFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Filistin devletini tanıyacağız' demesinin ardından gözler bir kez daha Filistin'i tanıyan diğer ülkelere çevrildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Meksika, Ermenistan, Slovanya, İrlanda, Norveç, İspanya, İspanya, Bahamalar, Trinidad and Tobago, Jamaika ve Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıdı. 193 ülkeden 147'si Filistin'i devlet olarak tanıyor. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macron'un haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.