Google Chrome, Android tasarımını değiştiriyor: İşte yenilikler

Google Chrome, mobil tarayıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım atıyor. Geçtiğimiz ay ön gösterimi yapılan Chrome 135, Android işletim sisteminde uçtan uca tasarım özelliğini kullanıma sunarak kullanıcılara daha sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.Bu yeni tasarım, özellikle web sayfalarında gezinirken görsel bütünlüğü artırarak kullanıcıların içerikle daha fazla etkileşim kurmasını sağlıyor.Chrome 135 ile birlikte, bir web sayfasını aşağı kaydırdığınızda, Android'in hareketle gezinme çubuğu artık Chrome'un geçen yıl sunmaya başladığı düz bir arka plan üzerinde görüntülenmiyor.Bunun yerine, daha sürükleyici bir deneyim için, kaydırma sırasında web içeriğinin üzerinde hareket çubuğu beliriyor.Bu değişiklik, ekranın alt kısmındaki gezinme çubuğunun web içeriğiyle bütünleşmesini sağlayarak daha modern ve akıcı bir görünüm sunuyor.Arka planda Chrome, hareketle gezinme çubuğu alanının üzerinde yeni bir 'dinamik alt çubuk' görüntülüyor.Bu çubuk, sayfa aşağı kaydırıldığında dinamik olarak geri çekilerek web içeriğinin cihazın alt kenarına kadar uzanmasına olanak tanıyor.Sayfanın ilk yüklenmesinde (ekranın en üstünde olduğunuzda) ve yukarı kaydırdığınızda ise arka plan görünür kalmaya devam ediyor.Chrome 135, Play Store üzerinden genel kullanıma sunulmuş durumda. Ancak, bu uçtan uca tasarım özelliği, bu hafta daha fazla kullanıcının görmeye başladığı ayrı bir sunucu tarafı güncellemesi olarak kullanıma sunuluyor.