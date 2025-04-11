Başkent beyaza büründü: Ankara'da nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, başkent Ankara'da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyordu.Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Bugün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı beklenirken günün en yüksek sıcaklık değeri 2 derece civarında olacak.Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde cuma günü eğitime ara verildiğini bildirdi.OKULLAR TATİL EDİLDİAnkara Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.