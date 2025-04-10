İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu; 15 tabanca ele geçirildi

İzmir'de, silah satıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.G.'nin birlikte yaşadığı F.A. adlı kadının evinde silah sattığını belirledi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese dün operasyon düzenlendi. F.A. gözaltına alındı. Aramada, ruhsatsız 15 tabanca ele geçirildi.Operasyon kapsamında diğer şüpheli E.G.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.