İstanbul'da tarihi buluşma! Görüşmeler başladı

Türkiye küresel diplomasi için önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Rusya ve ABD heyetleri, normalleşme adımları çerçevesinde görüşme gerçekleştirmek için Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

Rusya ve ABD heyetleri, görüşme için Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Kritik görüşme Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecek. Saat 10.00'da başlaması beklenen görüşme öncesi Rusya heyeti, başkonsolosluğa geldi. Rus heyetinin ardından ABD heyeti de başkonsolosluğa giriş yaptı. Öte yandan, İstanbul'daki ilk görüşme 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirilmişti.