Dondurma tutkunlarını üzecek haber! Ölümcül virüsün bulaşma riski yükseldi

Gıda güvenliği uzmanları yaz aylarının gelmesiyle beraber dondurma örnekleri inceledi. Listeria monocytogenes bakterisine rastlanırken bu duruma en çok çocuklar üzüldü. Ölümcül bakterilerin olma ihtimaline karşın dondurma tüketiminde yavaşlama bekleniyor. Ağır bağırsak enfeksiyonu riskinden dolayı dondurma bu yaz tüketilemeyebilir.Listeria bakterisine dondurma rastlanırken uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminin en çok tüketilen besini olan dondurmada rastlanan ölümcül virüsün peşinden getirebilecekleri endişe oluşturdu.Yaz aylarına yaklaşmamızla beraber dondurma tüketiminin artması bekleniyor. Yapılan araştırmalar sonucunda dondurmada ölümcül virüs bulaşma riski olurken sağlığınızı korumak şart oldu. Sağlığı tehdit eden virüslerin tespiti sonrasında dondurma sevenleri endişe yaşarken bu virüsün bulaşma riskleri de gündeme oturdu.Dondurmada rastlanan Listeria monocytogenes virüsü genel olarak su ve toprakta bulunurken hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünlerinde de taşıma riski bulunuyor. İnsanlara geçmesi için kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle gerekiyor. Dondurma örneklerinde rastlanan bu virüs ölümcül olabilirken çocuklarda daha büyük sağlık sorunlarına neden olabilir.Listeria bakterisi pişirilmemiş etler, sebzeler ve pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinde bulunabiliyor. Listeria pişirme ile öldürülebilirken paketleme ürünlerinde bulunabilir. Dondurma gibi süt ürünlerinde bulunan bu mikroplar sağlık sorunlarına yol açabilir. Hijyen eksikşiği ve saklama koşullarının yetersiz olması sonucunda artışa geçen bu virüs, dondurma tüketimiyle de artış gösterebilir. Dondurmanın korunmasının yetersiz olması durumlarında bu virüs ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Dondurma sevenleri üzen haber sonrasında dondurmada bulunan riskler de ortaya çıktı. Virüsün çocuklar ve yaşlıların bağışıklık sistemini düşürdüğü öğrenilirken uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Dondurmanın saklanma alanının yetersiz olması ve hijyen kurallarına uyulmaması bu riski artırıyor.