Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde! “Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın barışa yönelik sözleri Avrupa basınına damga vurdu.İngiltere merkezli Guardian, 'Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik hava ve deniz ateşkes çağrısına verdiği destek geniş ter tuttu.Haberde, 'NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunu kontrol eden Erdoğan, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Zelenskiy'in ateşkes çağrısını yinelemesinin ardından bu açıklamayı yaptı.' ifadeleri yer aldı.ABD merkezli Barron's, 'Türkiye'nin Erdoğan'ı Ukrayna savaşında hava ve deniz ateşkesini desteklediğini söyledi' haberini manşete taşıdı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Taraflar arasında güven artırıcı bir önlem olarak, en kısa sürede ateşkes sağlanması ve havadan ve denizden saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.' sözleri geniş yankı uyandırdı.Haberde ayrıca, 'NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'nın üç yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana Karadeniz'deki iki komşusuyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptı.' ifadeleri kullanıldı.Ukrayna merkezli Interfax Ukraine'in haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Rusya ile Ukrayna arasında adil, kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanması için savaşan tarafların masaya oturacağı sağlam bir diplomatik temele ihtiyaç var' sözlerinin altı çizildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'ye duyulan ihtiyaç Fransa basınında önemli yer edindi.France 24, 'Rusya karşısında AB'nin savunması Türkiye'yi de kapsamalıdır' başlıklı haberinde Avrupa'nın savunması için Türk ordusuna duyulan ihtiyaçtan bahsetti.France 24, 'NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye, Washington'un bölgeden uzaklaşmasının ardından Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor.' ifadelerini kullandı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanması düşünülemez' sözlerine vurgu yapıldı.Bir diğer Fransa merkezli basın kuruluşu RFI, benzer başlıklı haberinde Türkiye'nin büyüyen yerli ve milli savunma sanayisine dikkat çekti.Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisini son yıllarda önemli ölçüde geliştirdiğinin altı çizildi.