ABD medyası AKINCI TİHA'yı manşete taşıdı: 'Osmanlı'yı diriltme hayaline güç veriyor'

ABD'nin saygın yayın organları arasında yer alan The National Interest, Türkiye'nin geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) kapağına taşıdı ve çarpıcı ifadeler kullandı.Haberde, AKINCI'nın pilotlu savaş uçaklarının görevlerini üstlenebilen devrim niteliğinde bir sistem olduğu vurgulanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemelerle küresel ölçekte etkisini artırdığına dikkat çekildi.Son 20 yılda Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerde önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin, yerli ve milli savunma teknolojileriyle uluslararası alandaki gücünü pekiştirdiği ifade edildi.Makalede, 'ABD dahil büyük güçler yeni jeopolitik düzende liderlik mücadelesi verirken, Türkiye çatışmalardan uzak durarak dikkatleri üzerine çekti. Askeri ve stratejik alanda artan önemi, en deneyimli analistleri bile şaşırttı' ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin özellikle İHA endüstrisindeki liderliğin altı çizilirken, AKINCI'nın yapay zeka, aviyonik ve çok yönlü füze kapasitesiyle modern savaş dinamiklerini yeniden tanımladığı aktarıldı.-65 fitlik kanat açıklığı ve 13.227 pound maksimum kalkış ağırlığı ile dikkat çeken İHA, 40.000 fit irtifada 24 saat kesintisiz operasyon yapabiliyor.-2.976 pound taşıma kapasitesiyle SOM seyir füzesi dahil çeşitli silahları kullanabiliyor.-MURAD AESA radarı sayesinde hem hava-havadaki hem de hava-yer hedeflerini eş zamanlı tespit edebiliyor.-GÖKDOĞAN füzesiyle 40 mil ötesindeki hedefleri vurabiliyor.AKINCI'nın çift yapay zeka destekli aviyonik sisteminin, sensör verilerini gerçek zamanlı işleyerek otonom kararlar aldığı ve insan kapasitesini aşan hedef tespiti yaptığı vurgulandı. Bu teknolojinin, operatör yükünü azaltırken savaş etkinliğini artırdığı kaydedildi.Makalede, AKINCI'nın Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi ülkelerden talep görmesinin, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel sıçramasını kanıtladığı belirtildi.Ayrıca, “Bu sistem, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltme hayallerine güç veriyor” yorumu yapıldı.