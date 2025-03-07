Merkez Bankası paylaştı! Enflasyon ve dolar tahmini değişti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,30'dan sınırlı düşüşle yüzde 28,04'e geriledi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de 42,89 TL'den 42,79 TL'ye indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı.



Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30'dan yüzde 28,04'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu.



24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.



YILSONU DOLAR/TL TAHMİNİ GERİLEDİ

Yılsonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 43,96 TL'den 44,42 TL'ye yükseldi.



FAİZDE NE KADAR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR?



Ankette 3 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 40'tan yüzde 37'ye geriledi. 12 ay sonrası için faiz beklentisi yüzde 28,92'den yüzde 27,60'a indi. Mevcut politika faizi yüzde 42,5 düzeyinde bulunuyor.



BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ



Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.



YILSONU CARİ AÇIK TAHMİNİNDE ARTIŞ



Yılsonu cari açık beklentisi 18,8 milyar dolardan 19,4 milyar dolara yükseldi. 2026 sonu için cari açık tahmini 24,6 milyar dolardan 24,5 milyar dolara indi.



ANKETE KİMLER KATILIYOR?



Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54'ü finansal sektör, 18'si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.