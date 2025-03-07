Araç sahiplerine müjde! Benzinden sonra motorine de indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor. Benzine bugün yapılan indirimin ardından motorin fiyatında da 1,35 indirim bekleniyor.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin küresel piyasalara oynaklık ve belirsizlik getirmesiyle Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe doğru gidiyor.Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.Benzinin litre fiyatına salı günü ortalama 1 lira 04 kuruşluk indirimden sonra bugün 1 lira 98 kuruş indirim daha geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı.Benzinden sonra motorinde de indirim bekleniyor.Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor.