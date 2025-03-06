Belediyenin atlama yatağı bile patlamış! Bolu'daki yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangından hemen sonra bakanlığın iki müfettiş görevlendirip otelde inceleme yaptığını, hazırlanan raporun savcılık ile de paylaşıldığını belirtti. Aktürk, 15 eksiğin sıralandığı rapor ile ilgili şu bilgileri verdi:Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir.Bunun üzerine milletvekilleri otelde inceleme yaparken yetkililerin 'yangın başladığında orada 2 tane o tüple müdahale edilmiş olsaydı bu yangının büyümeyecekti' bilgisinin paylaşıldığı belirtti.Otelde yağmurlama sistemi bulunmuyor. Yangın algılama sistemleri var fakat çalışır vaziyette değil. Kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özelliği yok. Binanın ahşap yapısı yangının hızla ilerlemesine neden olmuş.2020 tarihli Acil Durum Planı güncellenmemiş, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesi yapılmamış. Müşteri ve ziyaretçiler acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmemiş.Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirmesi yapılmamış.AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 'Bolu Belediyesi tarafından şişirilebilir atlama yatağı kullanıldı ama bir adet yatağın da birkaç kullanımdan sonra patladığı bilgisini biz orada edindik. Birkaç atlama yatağı olsa birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi diye düşünüyorum' diye konuştu.Geçtiğimiz günlerde otelde incelemede bulunan milletvekilleri izlenimlerini komisyonda paylaştı. Milletvekilleri en büyük şaşkınlığı bir çocuğun bile zor geçeceği otelin merdivenlerini görünce yaşadı.Milletvekilleri, ' Orada biz kendi cep telefonlarımızın ışıklarıyla bile ortamda herhangi bir görüş açısı yakalayamadık.Çok dar, karanlık, izbe bir yangın merdiveni olması da burada tahliyeyi zorlaştırdığı gibi vatandaşlarımızın can kaybına sebebiyet vermiştir. Bunu çizen kişi mühendis olamaz' dediler.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, turizm sektörünün 'az tehlikeli' gruba girdiğini, bu nedenle otelde denetim yapılmadığını belirterek, 'Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var.Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir' diye konuştu.