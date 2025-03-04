CHP'li Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 27 Şubat sabahı eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca, 17 şüpheli hakkında da 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'İhaleye Fesat Karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne getirildi.Şüpheliler savcılıkta ifade verdi. İfadelerinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Hakimlik sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edilen 18 şüpheliden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 22 şüpheliden 13 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.Öte yandan, Alaattin Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi. Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, 'Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim' dedi.Devamında söz konusu ihaleye katılan firmalarla ilgili firma sahiplerini tanımadığını söyleyen Köseler, 'Bu firmalarla meslek hayatımda ticari faaliyette bulunmadım. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir. İhaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdür mevcuttur. Benim başkan olarak ayrıntılı olarak bilme ihtimalim yoktur. Çalışanlarıma karşı mobbing ve tehdit iddiaları ise basit bir dedikodudur' şeklinde konuştu.İhalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili ise Köseler, 'Ben başkan olarak büyük bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususların birden sorulmasıyla hatırlamam mümkün değildir. Gerekli veriler ilgili müdürün bilgisindedir. Ben başkan olarak genel işleyişten, projenin tamamlanıp tamamlanmamasından sorumluyum.Tarafıma isnat edilen suçları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Sorumluluğumda olmayan konularla ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Muhatap ilgili müdürlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, İlçe belediye başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.İstanbul ili Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine;Alaatin Köseler Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.