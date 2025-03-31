Tarihi eser operasyonu: 105 sikke ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar sonucu Şahinbey ilçesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın tarihî eser kaçakçılığı yaptığı belirlenince operasyon düzenlendi. Hareket halinde iken durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan adli aramasda 105 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.