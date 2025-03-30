Ekrem İmamoğlu'ndan gizli kasasına 50 milyonluk talimat! Emri konutundan bizzat verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soygunda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler arasındaki 'gizli kasa' olarak bilinen Adem Soytekin'in inanılmaz yükselişi dikkat çekmişti.2019'da şirket kurmaya başlayan Adem Soytekin kısa sürede ASOY İnşaat, ASOY Gıda, Sulkar Yatırım, Mufa İnşaat, Asak Araç isimli 5 farklı firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı oldu.İmamoğlu'nun gizli kasasına, ihale kanallarının tümünün de açıldığı soruşturma dosyasına girdi. Kamu İhale Kurumu kayıtlarından alınan bilgiler de MASAK raporunda detaylandırıldı.Buna göre, son 3 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Soytekin'in sahibi olduğu şirketlere 3 milyar 517 milyonluk ihale verildiği tespit edildi. Sadece 3 ihale aldığını öne süren Soytekin'in ifadeleri de MASAK raporuyla çürütülmüş oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tüm şüphelilerin operasyon öncesinde teknik takibe alınıp hem telefonlarının dinlendiği hem de fiziki takip yapıldığı öğrenildi.Şubat ayında bazı şüphelilerin banka hesaplarına tedbir konulmasının ardından 6 Mart'ta Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi tarafından arandığı, 7 Mart sabahı 09.15'te konuta davet edildiği belirlendi.Ekrem İmamoğlu'nun özel kaleminde çalışan kişi Soytekin'e, 'Sizin de müsaitliğiniz varsa Başkanımız yarın sabah 9.15'te kendi konutunda birebir görüşme gerçekleştirmek üzere sizi davet etmek ister.' dedi. Soytekin de görüşmeyi kabul etti.Ekrem İmamoğlu ile 7 Mart'ta görüşen Soytekin'in, aynı gün bankaya şirketlerinin hesaplarının kontrolüyle ilgili talimat verdiği ortaya çıktı.Soytekin'in Asoy ve Sulkar ortaklığındaki şirketlerinde çalışan Serpil A.'ya internet şubesinden 50 milyon işlem yetkisi verdiği, 7 Mart'ta öğleden sonra banka görevlisi tarafından aranarak bunun teyit edildiği soruşturma dosyasındaki teknik takibe yansıdı.,25 yıldır baba mesleği olan Müteahhitlik yaptığını, 5 şirketinin olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili hatırladığı kadarıyla 30' a yakın ihaleye girdiklerini ancak bunlardan sadece 3 tanesini aldıklarını öne süren Soytekin, 'Firmalarım adına birçok gayrimenkul bulunuyor.Adıma ve firmalara ait birçok yerde de banka hesabı var. Ancak şu anda muhasebe birimi ile görüşemediğim için ayrıntılı bilgi veremeyeceğim.' dedi.İmamoğlu'nu eskiden tanıdığını, aynı bölgede inşaat işi yaptığı için tanıştıklarını, aynı sektörde iş yapması ve hemşehri olması nedeniyle birbirlerini tanıyıp bildiklerini ancak ticari ilişkilerinin olmadığını söyledi.MASAK raporunda ise Soytekin'in firmasına İmamoğlu'nun inşaatından 8 taşınmazın devredildiği belirlendi.TAKBİS tapu kayıtları incelemesinde şirketin 8 adet taşınmazı İmamoğlu İnşaat şirketinden 2017 ve 2018 yıllarında devraldığı ancak bu tarihlerde İmamoğlu İnşaat şirketinin banka hesaplarına herhangi bir para transferi gerçekleştirilmediği de tespit edildi.