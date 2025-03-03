Sanayi sitesinde park halindeki koli yüklü iki tır alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Deliklikaya Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan karton koli paletlerinin yüklü olduğu TIR'da çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle alev alan TIR'ı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.YANGIN DİĞER TIR'A DA SIÇRADIBu sırada alevler yanan TIR'ın yanında bulunan başka bir TIR'a sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iki TIR'a müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iki TIR'ı saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iki TIR da kullanılamaz hale geldi.