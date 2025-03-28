İkramiye farkları hesaplara yatacak! Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 24 Mart'ta ödenmeye başlamıştı. SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta 3 bin TL bayram ikramiyesi yattı.BAYRAMDAN ÖNCE YATABİLİREmekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek. Edinilen bilgiye göre farkların bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. İkramiye zammından 15.5 milyon dosya üzerinde 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olacak. Buna göre bu yıl toplamda emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMIDoğum yardımına ilişkin 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin 1 ay içerisinde iade edilmesi gerekecek.