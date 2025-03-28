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Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Bugün oynanacak olan Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu.

Ekleme: 28.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:42 / Editör: Atilla Özbir
Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Derbi haftasında hata yapmak isteyen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oluyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Son 7 lig maçında kalesinde gol görmeyen Bodrum ekibi bu maçtan da puanla ayrılmak istiyor. Zorlu maçın VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu.

Portekizli hakem Luis Godinho, daha önce de Fenerbahçe'nin Midtjylland'a 2-0 kaybettiği maçı yönetmişti.