Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Bugün oynanacak olan Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Derbi haftasında hata yapmak isteyen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oluyor.VAR HAKEMİ BELLİ OLDUSon 7 lig maçında kalesinde gol görmeyen Bodrum ekibi bu maçtan da puanla ayrılmak istiyor. Zorlu maçın VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu.Portekizli hakem Luis Godinho, daha önce de Fenerbahçe'nin Midtjylland'a 2-0 kaybettiği maçı yönetmişti.