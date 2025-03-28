Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Bugün oynanacak olan Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Derbi haftasında hata yapmak isteyen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oluyor.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Son 7 lig maçında kalesinde gol görmeyen Bodrum ekibi bu maçtan da puanla ayrılmak istiyor. Zorlu maçın VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu.
Portekizli hakem Luis Godinho, daha önce de Fenerbahçe'nin Midtjylland'a 2-0 kaybettiği maçı yönetmişti.